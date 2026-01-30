 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Water- en gasleiding geraakt in Ouddorp, woningen tijdelijk zonder water

Foto

Bij werkzaamheden in Ouddorp is vrijdagochtend 30 januari 2026 een water- en gasleiding geraakt, waardoor woningen in de Meekrapweg, Diependorst, Pretoriuslaan, Stenenbaak, Bredeweg en omliggende straten tijdelijk geen water hebben. Ook in andere delen van Ouddorp kan de waterdruk lager zijn.

De oorzaak van de lekkage is inmiddels vastgesteld en herstelwerkzaamheden zijn gestart. Verwacht wordt dat alle huishoudens rond 22:00 uur weer toegang tot stromend water hebben.

Bewoners worden gevraagd rekening te houden met de verminderde watertoevoer en eventuele werkzaamheden in de buurt. Het waterschap en de aannemer werken samen om het probleem zo snel en veilig mogelijk op te lossen.

Vrijdag 30 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

