College wil 30 tot 50 extra ambtenaren, raad nog verdeeld

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdagavond 18 september 2025 besloten het voorstel, om jaarlijks € 2 miljoen extra vrij te maken voor de ambtelijke organisatie, nog niet te behandelen. Na een debat over de noodzaak en de onderbouwing werd het agendapunt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

Het college wil het geld gebruiken om 30 tot 50 extra medewerkers aan te nemen. Volgens een analyse van adviesbureau Berenschot en de gemeentesecretaris is de organisatie momenteel te kwetsbaar. De basis zou niet op orde zijn, de werkdruk is hoog en op het gebied van digitalisering en informatiebeheer loopt de gemeente achter. Dat zou leiden tot veiligheidsrisico’s en langere wachttijden bij vergunningen en WMO-aanvragen. Burgemeester Ada Grootenboer sprak van een situatie waarin “het water de organisatie aan de lippen staat”.

Toch waren er stevige kritische geluiden. Fractie GAAN betwijfelde of de miljoenen wel nodig zijn en vond de onderbouwing te mager. De partij vergeleek Goeree-Overflakkee met negen andere gemeenten en concludeerde dat er relatief meer ambtenaren per inwoner werken dan gemiddeld. Ook de Partij van de Arbeid vroeg zich af hoe personeelsuitbreidingen die deels uit Rijksfinanciering betaald worden, structureel gedekt kunnen blijven.

Andere fracties, zoals CDA, ChristenUnie, D66 en SGP, gaven aan de noodzaak van investeren wel te zien. Zij drongen echter aan op meer waarborgen: duidelijke doelstellingen, periodieke rapportages en inzicht in de effecten van de investering. Het CDA en de ChristenUnie stelden zelfs voor om de € 2 miljoen alvast in de begroting op te nemen en het proces strak te volgen via de auditcommissie, maar dat voorstel kreeg geen meerderheid.

Het onderwerp komt terug in een volgende vergadering.

Door Internetredactie Omroep Archipel