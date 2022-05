Componist Tom Parker krijgt eerbetoon in Laurenskerk Rotterdam

Maanden heeft het projectkoor met onder andere zangers en musici uit Goeree-Overflakkee repeteerd voor het bijzondere Tom Parker Tribute concert. En het resultaat mag er zijn. Samen met Pearl Jozefzoon, Sharon Kips en een orkest worden zaterdag 18 juni 2022 bekende en minder bekende werken van Tom Parker uitgevoerd in de Laurenskerk van Rotterdam.

De Britse musicus Tom Parker, bekend als oprichter van de The New London Chorale, overleed op 68-jarige leeftijd op 18 april 2013. Met The New London Chorale trad hij meer dan dertig jaar op. Met projecten als The Young Messiah, The Young Amadeus en The Young Verdi hadden ze veel succes. Parker werkte onder andere samen met Vicki Brown, Madeline Bell en Katie Kissoon.

Op zaterdagavond 18 juni worden verschillende muziekstukken uit het oeuvre van Parker uitgevoerd. Van The Young Messiah tot The Young Beethoven. Het orkest en koor staat onder leiding van Martin Zonnenberg. De avond begint om 20:15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.muziekuniek.nl