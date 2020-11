Container met drugsafval, politie zoekt getuigen

Aan de Philipsdam werd woensdagmiddag 11 november 2020 een IBC-container aangetroffen. De politie zoekt getuigen die meer weten over de container of wie deze gedumpt heeft.

De container met ongeveer zeshonderd liter chemische vloeistof werd rond 13:30 uur op een parkeerplaats aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat dit afval betreft afkomstig van de productie van synthetische drugs.

Weet u meer over deze container?

De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen, die meer over deze container weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020297665.