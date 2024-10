Controle van slootonderhoud vanaf 2 december

Vanaf 2 december 2024 controleert waterschap Hollandse Delta of de sloten in het werkgebied goed worden onderhouden. Dit heet de 'maaischouw'. Tijdens de schouw kijkt het waterschap of de ‘onderhoudsplichtige’ van de sloot ervoor zorgt dat het water goed kan doorstromen. Zo wordt wateroverlast in de natte herfst- en wintermaanden voorkomen.

Voor elke sloot is vastgelegd wie moet zorgen voor het onderhoud: de onderhoudsplichtige. Bij de meeste grote sloten doet het waterschap dit. Maar soms moet een grondeigenaar de sloot naast het eigen stuk grond zelf onderhouden. Op de website van het waterschap staat precies wie de onderhoudsplicht heeft voor welke sloot.

Planten en vuil

Het slootwater moet vrij kunnen doorstromen. Als een sloot vol zit met planten of vuil, dan kan het water niet goed stromen. Daarom moet de onderhoudsplichtige de planten en het vuil weghalen. Planten langs de kant van de sloot mogen blijven staan, want dat is goed voor de natuur en de waterkwaliteit. Maar als de planten het water blokkeren, moeten ze weg.

Heemraad watersysteem Piet van der Eijk: “Hoeveel onderhoud nodig is, hangt af van hoe breed de sloot is. Bij sloten die op de waterlijn breder zijn dan drie meter, is het genoeg om alleen het doorstroomprofiel vrij te maken. Bij smallere sloten moeten alle planten worden verwijderd, omdat er meer kans is dat de sloot dichtgroeit. Neem bij twijfel even contact met ons op.”

Wat als het onderhoud niet wordt gedaan?

Als het onderhoud niet op tijd wordt gedaan, dan kan het waterschap dit uitvoeren voor rekening van de onderhoudsplichtige. De kosten hiervan worden dan doorberekend. Wil je weten of jij de onderhoudsplichtige bent? Meer informatie staat op de website van waterschap Hollandse Delta.



Door Internetredactie Omroep Archipel