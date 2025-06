Onbekende zeilboot meer dan vijf maanden onbeheerd in Ouddorp

Op maandagochtend 2 juni 2025 heeft Staatsbosbeheer een onbeheerde zeilboot geborgen uit het Grevelingenmeer, nabij de openbare aanlegsteiger bij Beach Resort Punt West in Ouddorp. De boot verkeerde in slechte staat en dreigde te zinken. Ook de mast was gebroken.

Het gaat om een houten, lichtbruine zeilboot met de naam Wouldhaveshouldhavecouldhavebutwedidn’t…. De boot lag ruim vijf maanden op dezelfde locatie zonder dat er sprake was van aantoonbaar eigenaarschap.

Het langdurig afmeren van een zeilboot op dezelfde plek is niet toegestaan. Boten mogen maximaal drie dagen op dezelfde plek liggen, om langdurige bezetting van ligplaatsen voorkomen. Daarna moeten zij minimaal 1.000 meter worden verplaatst en mogen zij vijf dagen niet terugkeren binnen die afstand. In de Grevelingen geldt daarnaast tussen 1 april en 1 november een liggeldregeling voor openbare aanlegplaatsen waar overnachting is geoorloofd.

Na het verwijderen van de boot heeft Staatsbosbeheer deze tijdelijk opgeslagen. De zeilboot wordt nog drie maanden bewaard vanaf 4 juni 2025, in afwachting van contact met de eigenaar.

Wie informatie heeft over de herkomst van de boot of de eigenaar kent, wordt verzocht contact op te nemen met Staatsbosbeheer, team Grevelingen, via telefoonnummer 0111-401453 of per e-mail: grevelingen@staatsbosbeheer.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel