Stroom van Goeree-Overflakkee genoeg voor half Rotterdam op piekmomenten

Stedin is in 2023 gestart met het plaatsen van nieuwe transformatorhuisjes op Goeree-Overflakkee om het overbelaste elektriciteitsnet te versterken. Door de snelle toename van lokaal opgewekte zonne- en windenergie kon het stroomnet de vraag en teruglevering niet meer aan. Hierdoor traden storingen op en konden huishoudens met zonnepanelen hun opgewekte stroom niet altijd terugleveren.

Met een investering van 7,5 miljoen euro zijn inmiddels twee transformatoren in Middelharnis geplaatst. Deze leveren 35 megawatt extra transportvermogen op, genoeg om het vermogen van zo’n 100.000 zonnepanelen terug te leveren aan het net. Ook zijn zwaardere kabels aangelegd. Volgens Stedin-woordvoerder Thom Hofstede is het project volgens planning afgerond.

De aanleg van trafohuisjes gaat niet zonder uitdagingen. “Elke vierkante meter in Nederland heeft een bestemmingsplan,” zegt Hofstede. “Voordat we aan de slag kunnen, moeten we vergunningstrajecten doorlopen. Soms moeten parkeerplaatsen of groenzones wijken.” Volgens hem zoekt Stedin in overleg met gemeenten altijd naar de minst belastende oplossing. Bezwaren vanuit inwoners zijn op Goeree-Overflakkee niet binnengekomen.

Ondanks de uitbreidingen blijven spanningsklachten een punt van aandacht. Overdag kunnen zonnepanelen tijdelijk uitvallen wanneer het net de opgewekte stroom niet kan verwerken. Op zonnige, winderige dagen levert het eiland genoeg stroom om de helft van Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Een ander knelpunt is in de avonduren, wanneer veel mensen elektrisch koken, verwarmen of laden.

Om deze knelpunten aan te pakken, werkt Stedin aan verdere netverzwaring. In Ooltgensplaat worden twee nieuwe transformatoren geplaatst en ook in de Hoeksche Waard wordt de toevoer naar het eiland versterkt. Deze projecten moeten in 2028 afgerond zijn.

In afwachting daarvan adviseert Stedin bewoners hun energieverbruik te spreiden. “Gebruik apparaten bij voorkeur overdag of na 21:00 uur,” aldus Hofstede. “Zo help je mee om de druk op het lokale net te verlagen.”

Meer informatie over spanningsproblemen is te vinden via de stroomnetchecker van Stedin. Als er werkzaamheden in de buurt starten, bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen, kunnen bewoners via de bouwapp van Stedin volgen waar en wanneer er gewerkt wordt. Een overzicht van lopende projecten staat op de website van Stedin: www.stedin.net/over-stedin/wat-doet-stedin/projecten-in-uw-regio.

