Samen bouwen aan de toekomst in Herkingen

Met een symbolische druk op de knop werd Herkingen op dinsdagmiddag 3 juni 2025 officieel een Dorp van Morgen. Dit project hoort bij De Goede Nieuwe Tijd, een campagne die mensen aan het denken wil zetten over ouder worden op Goeree-Overflakkee.

In het Dorp van Morgen werken inwoners, verenigingen, kerken, de gemeente en zorg- en hulporganisaties samen. Ze willen van het dorp een fijne plek maken om te wonen – nu en in de toekomst.

"Met het Dorp van Morgen willen we de saamhorigheid en de zelfredzaamheid van inwoners versterken," vertelt projectleider Maureen van Leeuwen van Het Dorp van Morgen. "We gaan samen met een team en de inwoners aan de slag. Wat kunnen we doen om de zelfstandigheid vanuit de dorpskern te stimuleren?"

Volgens Van Leeuwen heeft Herkingen alles in zich om een Dorp van Morgen te zijn. "Er is een grote groep mensen die echt naar elkaar omkijkt. In kleine dorpen vallen voorzieningen sneller weg dan in grotere plaatsen als Middelharnis of Ouddorp. Juist daarom is het belangrijk om te kijken wat mensen nodig hebben om hier zo lang mogelijk in hun dorp gezond en gelukkig te leven."

Potentie

Lisa van Gelder, manager Project en Innovatie van CuraMare ziet veel potentie in Herkingen. "Herkingen is natuurlijk ook een relatief klein dorp, waar veel mensen elkaar kennen”, legt ze uit. “Ik woon hier zelf, dus ik zie van dichtbij hoeveel betrokkenheid er is met elkaar. Maar ook mensen die los van elkaar daarmee bezig zijn. Het Dorp van Morgen zorgt voor een mooie ontwikkeling dat iedereen elkaar ook leert te kennen. En dat daarmee eigenlijk veel meer mensen samen de betrokkenheid kunnen delen.”

Het is ook echt een project samen met de inwoners. “Dus we kijken echt waar de energie in het dorp is en waar we vooral onze organisaties op aan kunnen sluiten, om zo te zorgen dat het dorp ook in staat is om meer voor elkaar te kunnen zorgen.”

Praatje

Penningmeester Marja Hogerwerf van de Dorpsraad Herkingen herkent zich in dat beeld. "Mensen maken hier snel een praatje, drinken een bakje koffie met elkaar of bieden hulp aan. Dat zit hier in de aard van het dorp. En dat hoort er tegenwoordig ook echt bij."

Projectleider Karin Kaslander van De Goede Nieuwe Tijd heeft samen met de inwoners de signalenkaart ‘Omkieke naer mekaere’ ontwikkeld, waarmee je signalen kunt herkennen dat het niet goed gaat met iemand, zoals zichzelf niet goed verzorgen, ongeopende post laten liggen of een vervuild huis. "Er was al een versie van professionals, maar wij wilden iets wat echt uit het dorp komt”, vertelt ze. “We zijn in gesprek gegaan tijdens koffiemomenten, in kerken en verenigingsgebouwen, en daaruit kwam een heel andere kaart. Omdat het echt door inwoners is gemaakt, herkennen mensen zich erin. Sommigen nemen hem zelfs mee als ze zich zorgen maken over iemand in hun buurt. Dan zeggen ze: ‘Ik wil iets zeggen, maar ik weet niet hoe’. Deze kaart helpt daarbij."

Kleine dingen

In Achthuizen is het project al in 2023 gestart. Daar is onder meer D’8Huiskamer uit ontstaan, een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. “Het is zichtbaar dat mensen steeds meer naar elkaar omkijken", zegt Karin Kaslander. "We worden allemaal ouder. We willen graag langer thuis blijven wonen, maar de zorg staat onder druk. Hoe zorg je er dan voor dat we een beetje op elkaar letten? Dat zit soms in hele kleine dingen."

Door Internetredactie Omroep Archipel