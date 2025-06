Gratis hulp bij isolatie voor inwoners van Goeree-Overflakkee

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen voor hulp en advies terecht bij het onafhankelijke Energieloket Goeree-Overflakkee. Zij bieden ondersteuning op maat voor wie wil verduurzamen, zowel bij kleine aanpassingen als grotere ingrepen.

Isoleren begint vaak met eenvoudige maatregelen zoals het aanbrengen van radiatorfolie, het isoleren van warmwaterleidingen of het dichten van naden en kieren. Deze werkzaamheden zijn relatief eenvoudig zelf uit te voeren en verdienen zich meestal binnen een jaar terug. Voor wie verder wil gaan, zijn er grotere ingrepen mogelijk zoals dak-, vloer- of gevelisolatie. Met name in oudere woningen gaat veel warmte verloren via deze delen van het huis. Goede isolatie helpt om warmte in de winter vast te houden en houdt het huis in de zomer koeler, wat het energieverbruik aanzienlijk kan verlagen.

Omdat het online aanbod aan informatie groot is, kan het lastig zijn om te bepalen welke maatregelen passen bij een specifieke woning. Daarom biedt het energieloket persoonlijk advies, telefonisch of digitaal. Daarnaast geven zij praktische tips voor doe-het-zelfmaatregelen, helpen bij het aanvragen van offertes of subsidies en kunnen energiecoaches of energiehulpen aan huis komen.

Uit onderzoek blijkt dat huishoudens die samenwerken met een energiecoach tot 42 procent minder gas en 33 procent minder elektriciteit verbruiken in de wintermaanden.

Volgens Martijn, adviseur bij Energiepunt Apeldoorn, is het niet nodig om vooraf een volledig plan te hebben. “Veel mensen denken dat ze alles al moeten weten voordat ze advies vragen, maar dat is niet zo. We kijken graag samen wat er mogelijk is. Gratis, vrijblijvend en afgestemd op de situatie van de bewoner,” aldus Martijn.

Bekijk de mogelijkheden voor gratis hulp en advies via: www.energieloketgo.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel