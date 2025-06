Hennepkwekerij ontdekt in Oude-Tonge

In een woning aan de Dabbestraat in Oude-Tonge is donderdag 5 juni 2025 een hennepkwekerij ontdekt. Dat schrijf de gemeente op Facebook. De kwekerij is ontmanteld en de politie en gemeente doen verder onderzoek.

Het kweken van hennep is strafbaar en brengt grote risico’s met zich mee, zoals brandgevaar en schade aan woningen en de omgeving. De gemeente werkt samen met politie en netbeheerders om dit soort illegale activiteiten tegen te gaan. Vermoedt u een hennepkwekerij in uw buurt? Meld het via politie: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel