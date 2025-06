Inschrijving voor twintigste editie Burendag van start

Vanaf 3 juni 2025 kunnen buurtbewoners zich inschrijven voor Burendag 2025. De twintigste editie van deze landelijke traditie vindt plaats in het weekend van 27 september. Het initiatief, een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds, heeft als doel om onderlinge verbondenheid in buurten te versterken.

Volgens onderzoek voorziet Burendag in een duidelijke behoefte. Ruim 60 procent van de deelnemers ervaart na afloop meer contact met buren. Voor bijna de helft is de drempel om elkaar om hulp te vragen verlaagd. Contactmomenten zoals het aannemen van pakketjes, een praatje op straat of elkaar groeten blijken het meest gebruikelijk.

Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds, benadrukt het belang van laagdrempelig contact in de directe leefomgeving. “Meedoen in de samenleving begint in je eigen buurt. Het is mooi om te zien hoeveel verschillende activiteiten buren jaarlijks organiseren: van koffiemomenten en spellenmiddagen tot gezamenlijke maaltijden en klusdagen.”

Ook Kathelijne Malcontent van Douwe Egberts Nederland ziet de impact. “Burendag is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie die duurzame relaties tussen buren stimuleert. Dat blijven wij ondersteunen.”

Inwoners die Burendag willen organiseren, kunnen bij aanmelding een feestpakket aanvragen en via het Oranje Fonds een financiële bijdrage tot 350 euro ontvangen.

Aanmelden kan via de website www.burendag.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel