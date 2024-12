Coop Dirksland gaat weer open

Zaterdag 14 december 2024 om 08:00 uur gaat Coop van Luijk in Dirksland weer open. In de afgelopen tien dagen die ze dicht zijn geweest om een muizenplaag te bestrijden. Er is veel werk verzet door het personeel en door externe ploegen. Alle producten zijn uit de schappen gehaald en elk hoekje en gaatje in de winkel is gereinigd.

Zaterdag zullen alle versafdelingen weer gevuld zijn. Tot die tijd wordt er met man en macht gewerkt om de kruidenierswaren zo vol mogelijk af te vullen, maar waarschijnlijk gaat dit voor zaterdagochtend niet voor de volle 100% lukken.

De directie en medewerkers zijn dankbaar voor de vele lieve berichten die ze mochten ontvangen, dit staat te lezen op Facebook. Het heeft hen enorm gesteund en gemotiveerd.



Door Internetredactie Omroep Archipel