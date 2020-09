Cor van der Sluijs uit Oude-Tonge kweekt mega pompoen

Wie had de zwaarste, grootste of langste groente? Dat was de vraag tijdens het NK Pompoen Kweken in Utrecht zaterdag 26 september 2020. Het evenement dat plaatsvond bij de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park trok veel bekijks. Cor van de Sluijs uit Oude-Tonge had in april het zaad van zijn pompoen in de grond gestopt en zaterdag het resultaat meegenomen.

En dat resultaat was een megapompoen van maar liefst 227,5 kilo. In 2019 deed Cor ook mee en toen woog zijn pompoen slechts de helft. De Oude-Tongenaar studeert Plantenwetenschappen en heeft daardoor aardig wat kennis opgebouwd over plantgroei.

Helaas voor Cor waren er meer knappe koppen die met heel hun hart en ziel bezig zijn geweest met het kweken van een reuze pompoen. Wouter de Wever uit België kweekte een exemplaar van maar liefst 711,5 kilo en ging er vandoor met de eerste plaats. Cor eindigde op een 10e plaats, wat overigens helemaal niet slecht is.