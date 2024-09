Cornelis Grinwis uit Ouddorp Koninklijk onderscheiden

Cornelis Grinwis uit Ouddorp heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zijne Majesteit de Koning benoemde hem tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee reikte zaterdag 14 september 2024 de onderscheiding uit. De heer Grinwis (roepnaam Cees) ontving zijn Koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Hervormde Gemeente Ouddorp en Zondagsschool 't Mosterdzaadje.

Kerk

Voor 2004 was hij betrokken bij en lid van de Kerkbodecommissie van de toenmalige Hervormde Gemeente en verzorgde hij de puzzelrubriek. Na 2004 verzorgde hij de opmaak en uitgifte van de kerkbode Kleine Kracht, die maandelijks verschijnt in een oplage van ruim 600 stuks.

Vanaf 2011 tot 2018 gaf hij leiding aan het zondagsschoolwerk en was hier secretaris. In 2015 werd hij in de Hervormde Gemeente van Ouddorp bevestigd tot ouderling. Als zodanig verzorgt hij vanaf 2020 ongeveer 1x in de maand de weekafsluiting in de woonvoorziening De Vyver te Ouddorp. Vanaf 2010 geeft hij leiding aan de wekelijkse schoonmaak van de kerk. Sinds 2022 is hij als voorzitter betrokken bij het werk van de GZB Zendingscommissie. Ook is hij actief betrokken bij verschillende jaarlijks terugkeerde kerkelijke activiteiten zoals verkopingen, fietstochten, kerstpost en goede doelenmarkten.

Uit de verschillende ondersteunersbrieven blijkt grote waardering voor zijn inzet, zorg, steun en betrokkenheid. Hij deed dit vaak in stilte en achter de schermen, maar het viel wel op. Velen koesteren goede herinneringen aan bijvoorbeeld zijn vertellingen op de zondagsschool of zijn betrokkenheid en zorg bij een overlijden.

Waardering

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak bij de uitreiking haar waardering uit, en bedankte en feliciteerde hem namens het gemeentebestuur.



