Corona: stem kwijt, stem terug

Een minder bekend gevolg van corona is dat patiënten fikse problemen kunnen krijgen met hun stem en met slikken, constateren logopedisten van CuraMare.

Op de IC, aan de beademing, verzwakt, kilo’s afvallen, deze gevolgen van Covid-19 (corona) zijn volop in de publiciteit geweest. Dat geldt minder voor stemproblemen en slikklachten.

Logopedisten Nina Boot en Elsa van Kempen van CuraMare, die inmiddels allebei gevaccineerd zijn: “We zien bij sommige patiënten dat ze schor en hees zijn, of snel buiten adem tijdens het spreken. Een lang gesprek blijkt afmattend. Sommigen hebben moeite om lange zinnen uit te spreken. De problemen kunnen zo groot zijn dat iemands stem helemaal wegvalt. Slikproblemen kunnen zich voordoen als iemand aan de beademing is geweest en lange tijd alleen vloeibare voeding heeft gekregen, of door Covid ernstig is verzwakt. Dan moet het eten en drinken opnieuw worden opgebouwd.”

Corona maakt duidelijk hoe belangrijk iets vanzelfsprekend als moeiteloos praten is. De logopedisten vertellen dat ze werknemers behandelen die hun beroep tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Telefoneren, een toespraak houden, spreken tijdens de vergadering, overleggen met collega’s of patiënten of klanten te woord staan: het is allemaal niet of amper mogelijk. Om maar te zwijgen van hobby’s uitoefenen, zoals zingen in een koor of het trainen van een voetbalelftal.

Hun behandeling bestaat uit oefenen om op de juiste manier adem te halen. Ook wordt de draagkracht van de stem getraind. Verder is er aandacht voor een betere verdeling van de ademhaling tijdens het spreken. “Het is moeilijk om aan te geven hoe lang een therapie duurt. Bij sommigen zie je na twee weken al vooruitgang, maar twaalf tot zestien weken maken we ook mee.”

De logopedisten werken verder onder meer met Lax Vox (dit betekent vrije, losse stem). Dit is een therapie waarbij de patiënt een flexibel slangetje in de mond neemt. Daarmee doet hij al lucht blazend oefeningen in een flesje water. Deze behandeling staat ook wel bekend als ‘bubbelen’. Het doel van deze therapie is het bevorderen van efficiënt stemgebruik, door de coördinatie tussen de houding, adem en stem te verbeteren. Dit komt de stemkwaliteit ten goede, waardoor spreken weer prettiger zal zijn.

De logopedisten werken vanuit de CuraMare-locatie Nieuw Rijsenburgh (Sommelsdijk), maar komen eventueel ook bij de patiënt aan huis. Meer info: https://www.curamare.nl/behandeling/logopedie of mail: logopedie@curamare.nl, telefoonnummer 0187-895773.