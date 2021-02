Coronaproof carnavalsfeest op de Ollie B Bommel

Ook in de coronatijd mocht het carnavalsfeestje niet ontbreken vonden ze bij OBS Ollie B Bommel. Een werkgroep had daarom gezorgd voor een leuk en gezellig alternatief programma. In 2021 helaas zonder optocht door het dorp maar dat mocht de pret niet drukken want in de klassen werd er genoten van de gezellige muziek, het maken van een masker, het spelen van een potje bingo en natuurlijk het lopen van de polonaise met je klasgenootjes.

Via een online instructie van juf Lidewij werd er ook nog een leuk dansje ingestudeerd kortom volop vermaak voor iedereen. Heer Ollie en zijn vriendje Tompoes hadden zich speciaal voor deze gelegenheid ook mooi aangekleed en kwamen op het plein alle groepen verrassen met een vrolijke sleutelhanger en een partypopper. Vervolgens gingen ze ook nog even langs bij de peuters en deelden daar een leuke gevulde goodiebag uit.