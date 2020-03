Coronavirus in woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh

In woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk zijn 13 bewoners besmet met het coronavirus. 13 andere bewoners zijn getest en wachten op uitslag. 3, al kwetsbare, bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit is dinsdag 24 maart 2020 bekend gemaakt.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland neemt CuraMare maatregelen om besmetting en verspreiding te beperken. Ondanks alle maatregelen hebben ze helaas het virus niet buiten de deur kunnen houden. “Wij betreuren dit en leven mee met de betreffende cliënten, familie, naasten en medewerkers,” Ellen Hoogervorst-van de Meer, lid raad van bestuur.

Volgens de GGD is het lastig om precies te zeggen waar besmetting heeft plaats gevonden. Uit hun gesprekken met de positief geteste personen rijst het vermoeden dat een groot deel van die groep samen is gekomen in een bijeenkomst in kerkelijke sfeer, begin maart. Bij deze bijeenkomst waren ook bewoners van de locatie aanwezig. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat zij hier de besmetting mogelijk hebben opgelopen.

De zorginstelling doet er alles aan om goed voor haar patiënten, cliënten, bewoners en medewerkers te zorgen. Daarom volgen ze vanaf het eerste moment nauwgezet de maatregelen van het RIVM en de GGD. Marjolein Damen, arts-microbioloog bevestigt: “Binnen de woonzorglocatie zijn ruim op tijd maatregelen getroffen. Er is alles aan gedaan om de besmetting binnen de muren van onze woonzorglocaties te voorkomen.”

De dagelijkse zorg op alle locaties gaat onverminderd door. Alle positief geteste bewoners en bewoners met een verdenking op het coronavirus worden in isolatie verzorgd. Daarnaast neemt CuraMare voor alle bewoners van Nieuw Rijsenburgh extra maatregelen bovenop de voorschriften van het RIVM. Zorgmedewerkers maken namelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij iedereen die op een woongroep of afdeling woont waar een positief geteste bewoner of bewoner met een verdenking op het coronavirus woont.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reageert op de situatie: “Ik leef enorm mee met de mensen die getroffen zijn door het coronavirus en hun dierbaren. Ik wens hen veel kracht en sterkte. De mensen die het betreft worden omringd door goede en toegewijde zorgmedewerkers. Daarvoor heb ik groot respect en veel waardering. Deze situatie in Sommelsdijk onderstreept het belang van de maatregelen die door het kabinet genomen zijn”.