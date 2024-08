Crowdfunding gestart voor eigenaar van verwoeste strandtent in Ouddorp

Na de verwoestende brand die in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 augustus 2024 Beachclub ’t Gorsje in de as legde, is er een crowdfundingactie gestart om eigenaar Henk te ondersteunen. De populaire strandtent, die in vijftien jaar tijd is uitgegroeid tot een geliefde ontmoetingsplek voor velen, werd volledig verwoest door het vuur. De financiële schade is groot, en hoewel het pand verzekerd is, dekt de verzekering niet alle kosten.

Volgens de initiatiefnemers van de actie worden zaken zoals omzetderving, vaste lasten en salarissen van het personeel niet gedekt door de verzekering. Daarnaast kan het enige tijd duren voordat er geld wordt uitgekeerd. Om Henk door deze moeilijke periode heen te helpen en de strandtent opnieuw op te bouwen, hebben familie en vrienden van Henk de crowdfundingactie opgezet.

De initiatiefnemers roepen iedereen op om bij te dragen, zodat Henk de rust en middelen heeft om Beachclub ’t Gorsje nieuw leven in te blazen. De opbrengsten van de crowdfunding zullen direct worden gebruikt om Henk te ondersteunen en de heropbouw van de strandtent te realiseren.

De actie heeft al snel veel steun gekregen van zowel vaste bezoekers van de strandtent als inwoners van Ouddorp en omgeving, die Henk een warm hart toedragen. Op het moment van schrijven staat de teller op 16.612 euro. De crowdfunding is hier te vinden.



Door Internetredactie Omroep Archipel