Wegomleiding bij Beroepscampus

De Langeweg ter hoogte van de Beroepscampus wordt van dinsdag 19 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2025 afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden zijn bedoeld om de oversteek bij de Beroepscampus veiliger te maken. Er wordt een middeneiland aangelegd, zodat voetgangers en fietsers halverwege veilig kunnen wachten.

Verkeer van zuid naar noord, komende vanuit Middelharnis, wordt omgeleid vanaf de rotonde bij het tankstation. De omleiding verloopt via de Rottenburgseweg, Doetinchemsestraat en de Koningin Julianaweg. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel