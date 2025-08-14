 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Wegomleiding bij Beroepscampus

Foto

De Langeweg ter hoogte van de Beroepscampus wordt van dinsdag 19 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2025 afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden zijn bedoeld om de oversteek bij de Beroepscampus veiliger te maken. Er wordt een middeneiland aangelegd, zodat voetgangers en fietsers halverwege veilig kunnen wachten.

Verkeer van zuid naar noord, komende vanuit Middelharnis, wordt omgeleid vanaf de rotonde bij het tankstation. De omleiding verloopt via de Rottenburgseweg, Doetinchemsestraat en de Koningin Julianaweg. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Donderdag 14 augustus 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

