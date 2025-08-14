Raad van State: vuurtoren Ouddorp mag openblijven voor publiek

De vuurtoren in Ouddorp mag openblijven voor publiek. Dat heeft de Raad van State op woensdag 13 augustus 2025 beslist. Daarmee komt een einde aan een langdurig juridisch geschil tussen omwonenden en de provincie Zuid-Holland over de natuurvergunning voor de openstelling van het monumentale bouwwerk.

Langlopend conflict

De zaak begon in mei 2021, toen het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Stichting Goereese Gemeenschap een vergunning verleende op grond van de Wet natuurbescherming. De stichting wil de vuurtoren – gelegen in het beschermde Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek – op bepaalde dagen openstellen voor bezoekers.

Omwonenden van de Groenedijk, die zowel permanente als recreatiewoningen bezitten, tekenden bezwaar aan. Zij vrezen dat de toestroom van bezoekers met de auto leidt tot een toename van verkeersbewegingen, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de kwetsbare natuur in het gebied.

In juni 2023 gaf de rechtbank Den Haag de provincie de opdracht een geconstateerd gebrek in de vergunning te herstellen. Dat gebeurde in juli 2023 door het opnemen van een aanvullend voorschrift. In oktober 2023 oordeelde de rechtbank dat het beroep van de omwonenden weliswaar gegrond was, maar dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand konden blijven.

Bezwaren ongegrond

De omwonenden gingen vervolgens in hoger beroep bij de Raad van State. Zij stelden onder meer dat in de natuurtoets alleen de stikstofuitstoot van bezoekers die uitsluitend voor de vuurtoren kwamen, was meegenomen, en niet die van bezoekers die het bezoek combineerden met een dagje strand. Ook zou er onvoldoende rekening zijn gehouden met extra zoekverkeer tijdens drukke momenten.

De Raad van State volgde deze redenering niet. Uit verkeersonderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng blijkt dat 50 procent van de bezoekers exclusief voor de vuurtoren komt en dat in deze groep ook mensen zijn meegerekend die het bezoek combineren met een strandbezoek. De andere helft bestaat uit strandgangers die óók de vuurtoren aandoen. Volgens de Raad van State is ook zoekverkeer al in de berekeningen opgenomen. Een tegenrapport van bureau Trajan bracht daar geen verandering in, omdat dat rapport alleen de verkeerssituatie vóór de openstelling beschrijft en geen concrete gegevens bevat over extra verkeer door de openstelling.

