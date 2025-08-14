Dagboek uit het krijgsgevangenkamp eindelijk geopend

Voormalig voorzitter van de Dorpsraad Melissant, Klaas Kuijpers, bewaarde zestig jaar lang het dagboek van zijn vader Arie in een lade, voordat hij de moed vond het te lezen. Arie Kuijpers schreef het tijdens zijn gevangenschap in een Japans krijgsgevangenkamp in de Tweede Wereldoorlog.

Gevangengezet door de Japanners

In 1939 slaagde Arie Kuijpers voor zijn onderwijzersdiploma, maar in Nederland kon hij geen baan vinden. Hij vertrok daarom naar Java, waar hij wel werk kreeg in het onderwijs. In Nederland brak de oorlog uit in 1940; in Nederlands-Indië pas in 1942. Daar werd Kuijpers opgeroepen voor het leger en benoemd tot sergeant. “Hij werd door de Japanners al snel gevangengezet,” vertelt Klaas Kuijpers. “Hij schrijft er summier over, maar ik kan tussen de regels door lezen wat hij meemaakte.”

‘We kregen zowaar te eten’

Na zijn gevangenschap in Indonesië werden Arie en zo’n vierduizend andere krijgsgevangenen onder erbarmelijke omstandigheden per schip naar Singapore vervoerd. “Toen hij daar aankwam, sloeg de ellende even om in vreugde, want ze kregen in het Jappenkamp zowaar te eten,” zegt Kuijpers. “Maar dat was van korte duur: de ellende begon daarna pas goed.” De krijgsgevangenen werden in overvolle treinen naar een ander kamp in de buurt van Tokio vervoerd.

Bang om het dagboek te lezen

Waarom het zestig jaar duurde voordat Klaas het dagboek van zijn vader durfde te lezen, kan hij niet precies verklaren. “Ik was bang dat ik zou lezen wat ik nu heb gelezen,” zegt hij. Klaas wil het dagboek graag met anderen delen, uit vrees dat het anders voor niets is geweest wat zijn vader heeft opgeschreven. “Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen zicht op de toekomst,” citeert hij een bekend gezegde. Hij vreest dat de geschiedenis zich zal herhalen en verwijst naar de tekst op de gedenksteen in de tuin van woon-zorgcomplex Vollenhoven: ...nooit meer...

Herdenking

Op vrijdag 15 augustus 2025 vindt, zoals voorgaande jaren, een herdenking plaats vanaf 14:00 uur in de tuin van Vollenhoven. Onder andere locoburgemeester Petra ’t Hoen zal daar een toespraak houden.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel