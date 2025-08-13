Scooterrijder gewond bij Nieuwe-Tonge

Een scooterrijder is woensdagmiddag 13 augustus 2025 in botsing gekomen met een personenauto op de Langeweg in Nieuwe-Tonge. Het ongeval gebeurde omstreeks 15:25 uur.

De ambulance is ter plaatse gekomen en heeft het slachtoffer na eerste inspectie meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De automobilist kwam met de schrik en blikschade vrij.

