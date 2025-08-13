 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Scooterrijder gewond bij Nieuwe-Tonge

Een scooterrijder is woensdagmiddag 13 augustus 2025 in botsing gekomen met een personenauto op de Langeweg in Nieuwe-Tonge. Het ongeval gebeurde omstreeks 15:25 uur.

De ambulance is ter plaatse gekomen en heeft het slachtoffer na eerste inspectie meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De automobilist kwam met de schrik en blikschade vrij.

Woensdag 13 augustus 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

