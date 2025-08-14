Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee viert 20-jarig jubileum

Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Het centrum, onderdeel van het IPSO-netwerk, biedt ondersteuning aan mensen die leven met of na kanker. Dit jubileum wordt op zaterdag 6 september 2025 gevierd met een speciale theatervoorstelling, Kleine stapjes, in het Diekhuus in Middelharnis. Jane van Dongen van De Boei vertelt over de betekenis van het jubileum en deelt een voorproefje van het toneelstuk.

Door Evi Vos

Steun en ontmoeting

Al twintig jaar organiseert De Boei inloopmomenten voor mensen die direct of indirect getroffen zijn door kanker, zoals patiënten, hun naasten en nabestaanden. Twee keer per maand, op de tweede en vierde dinsdag, kunnen bezoekers terecht voor een gesprek, lotgenotencontact of deelname aan activiteiten. De benadering is laagdrempelig: bezoekers worden niet als patiënten, maar als gasten ontvangen, met de focus op wat wél mogelijk is, ondanks de beperkingen van de ziekte. Van Dongen: "We zijn geëvolueerd van een lotgenotencentrum naar een volwaardig inloophuis. Het 20-jarig bestaan toont aan dat we echt bestaansrecht hebben."

De Boei is aangesloten bij IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie), een landelijk netwerk dat psychosociale centra ondersteunt. Van Dongen benadrukt het belang van deze samenwerking voor de kwaliteit van de organisatie: "IPSO helpt ons steeds professioneler te worden. Onze vrijwilligers krijgen opleidingen en worden ondersteund om de kwaliteit te waarborgen."

Naast de ontmoetingen biedt De Boei voorlichting over thema’s die te maken hebben met het leven tijdens of na ziekte. Lezingen en ontspannende activiteiten dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de bezoekers.

De Boei verhuist

Na de zomer hervat De Boei haar maandelijkse inloopdagen op dinsdag 9 september 2025 in De Overkant in Ouddorp. Begin 2026 verhuist het centrum naar de Melishof aan de Binnenweg in Melissant. Van Dongen: "We zijn blij met de nieuwe locatie, die centraler gelegen is voor bezoekers uit bijvoorbeeld Ooltgensplaat. Daarnaast kunnen we daar onze spullen, zoals boeken en tijdschriften, bewaren."

Voorstelling 'Kleine Stapjes'

De theatervoorstelling Kleine Stapjes, uitgevoerd door Theater à la Carte, staat in het teken van positieve gezondheid. Van Dongen legt uit: "Het stuk bevat sketches over situaties waarmee kankerpatiënten te maken krijgen. Het is een interactieve voorstelling, waarin het publiek wordt meegenomen in wat ze kunnen doen om zich beter te voelen en positieve gezondheid na te streven."

De voorstelling is niet alleen bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals. "We hebben ook medewerkers uit de zorg uitgenodigd," zegt Van Dongen. "We hopen dat iedereen die met kanker in aanraking komt, ons weet te vinden."

De toegang is gratis, maar donaties worden gewaardeerd. De zaal opent om 19:30 uur, het toneelstuk begint om 20:00 uur. Na afloop is er een informele borrel. Aanmelding is verplicht en kan tot 3 september 2025 via penningmeester@deboeigo.nl.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



