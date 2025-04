Sociale samenwerking met fietsenactie voor statushouders

Kringloopwinkel ’t Lôôsje in Dirksland is méér dan alleen een winkel. Het is een ontmoetingsplek waar duurzaamheid, sociale betrokkenheid en lokale samenwerking samenkomen. Onlangs leverde de winkel voor een gereduceerde prijs een aantal fietsen aan statushouders aan de Voorstraat. "Voor weinig geld hebben ze een goede fiets. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar Middelharnis fietsen," vertelt Johan Poortvliet, coördinator van ’t Lôôsje.

Vrijheid op twee wielen

Voor statushouders betekent een fiets een belangrijke stap richting zelfstandigheid in een nieuw land. Dankzij deze fietsen kunnen zij op eigen kracht naar hun inburgeringsschool, boodschappen doen, contacten leggen in de buurt en sociale netwerken opbouwen. Bovendien ervaren ze de vrijheid om hun nieuwe woonomgeving te verkennen.

Hulp verder dan de regio

Volgens Poortvliet gaat het werk van ’t Lôôsje verder dan alleen de regio: "Het doel van de stichting is om gelden te genereren voor armen en goede doelen. Daarnaast organiseren we transporten naar Oekraïne." De fietsenactie onderstreept de betrokkenheid van de kringloopwinkel bij mens en milieu. En daar blijft het niet bij: "We hebben 150 bedden van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis aangeboden gekregen, die we ook naar Oekraïne – naar oorlogsgebied – zullen transporteren," aldus Poortvliet.

Door Internetredactie Omroep Archipel