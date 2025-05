Vernieuwde waarschuwingsvlaggen voor meer zwemveiligheid langs de kust

Vanuit het landelijke project 'Het Strand Veilig' is de afgelopen vier jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de huidige waarschuwingsvlaggen. De vlaggen worden langs de kust en bij binnenwateren gebruikt om actuele gevaren en risico’s van het water voor baders en zwemmers aan te geven. De onderzoeken, uitgevoerd door Mijksenaar Lab en de Vrije Universiteit Amsterdam, laten zien dat de betekenis van de huidige vlaggen door het publiek niet altijd goed begrepen wordt.

Afgelopen jaar is een vernieuwde set vlaggen ontwikkeld en uitvoerig getest. Het aantal verschillende vlaggen is teruggebracht en door het toevoegen van iconen en tekst is de veiligheidsboodschap verduidelijkt. De basiskleuren van de vlaggen zijn ongewijzigd gebleven.

De komende twee jaar wordt het vernieuwde vlaggensysteem landelijk uitgerold waarbij een deel van de kustgemeenten al dit zomerseizoen met de vernieuwde set gaat werken. Een hele operatie, want naast het vervangen van de vlaggen zelf moet op heel veel plekken ook de aanvullende informatie op strandborden, folders, websites en andere voorlichtingsmaterialen vervangen worden.

Bij de opening van het buitenzwemseizoen in Den Haag werd op dinsdag 29 april 2025 de vernieuwde Lifeguard on duty vlag voor het eerst gehesen. Dit moment markeert de start van de landelijke uitrol.

Door Internetredactie Omroep Archipel