Goeree-Overflakkee in vrijheid op een iconische locatie

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 mei wordt stilgestaan bij 80 jaar bevrijding en zijn er verschillende activiteiten te doen bij Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Van een quiz op de vrijdag naar een flypast van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, van een paradropping tot een Freedom Run, het zal allemaal aanwezig zijn.

Organisator Dennis Notenboom kijkt zelf het meeste uit naar de paradropping: "Ik denk dat ik het meeste uitkijk naar de paradropping. Dat is wel afhankelijk van het weer, dus hopen op goed weer, en dan lijkt me dat wel iets waar ik het meeste naar zal uitkijken."

De locatie heeft ook een geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Notenboom legt daar het volgende over uit: "Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben hier Duitse militairen gelegerd gezeten. Er was een luchtwachtpost hier op het achterveld en het was ook ingericht als gevangenissen."

Vrijdag is de 'Vrije Vreugde Kwis' om 19:30 uur. Het programma op vrijdag loopt tot 00:00 uur. Zaterdag begint de paradropping om 09:30 uur, de dag op en rondom het fort duurt dan tot 18:00 uur.

Meer informatie over het festival? Kijk dan op www.wo2go.nl

Door Internetredactie Omroep Archipel