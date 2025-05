Historische route bevrijdingsvuur voert naar Goedereede

Op maandag 5 mei 2025 viert Goedereede op indrukwekkende wijze 80 jaar vrijheid. Centraal staat de aankomst van het Bevrijdingsvuur, dat door lokale lopers in estafettevorm vanuit Wageningen naar de Markt in Goedereede wordt gebracht. Rond 16:00 uur wordt het vuur onder luid applaus verwelkomd door inwoners, basisschoolkinderen en feestvierders.

De estafetteloop start in de nacht van 4 op 5 mei vanaf Hotel De Wereld in Wageningen – de historische plek waar in 1945 de Duitse capitulatie werd ondertekend. Bestuurslid Vincent Keijmel, die te gast was in het radioprogramma Op de Hoagte, benadrukte het symbolische belang van de route: "Het is een prachtige tocht door het land, vol betekenis en herinnering. We brengen het vuur letterlijk van de plek waar onze vrijheid begon naar onze eigen gemeenschap."

Onderweg wisselen de hardlopers elkaar af in etappes van vijf tot twintig kilometer. De begeleiding bestaat uit een toegewijd team van fietsers, vrijwilligers en verzorgers. De route is zorgvuldig voorbereid; Keijmel reed de hele afstand onlangs nog met een camper om de overstappunten en voorzieningen te controleren. "We zorgen dat iedereen goed ondersteund wordt. Het is niet alleen een fysieke tocht, maar ook een gezamenlijke prestatie," aldus Keijmel.

Vanaf ongeveer half twaalf wordt de route vervolgd over het eiland, met als belangrijkste punten de dorpen Den Bommel, Stad aan het Haringvliet, Middelharnis, Sommelsdijk en Stellendam. Uiteindelijk bereikt het vuur via het Havenhoofd de Markt in Goedereede. Kinderen van basisscholen uit Goedereede en Havenhoofd lopen het laatste stuk mee. Zij halen bovendien geld op voor War Child, om ook stil te staan bij kinderen die vandaag de dag opgroeien in conflictgebieden.

Dankzij een geo-tracker kunnen belangstellenden de voortgang van de estafette live volgen via Facebook. "We hopen dat veel mensen langs de route komen staan," zei Keijmel. "Het is een moment om samen stil te staan bij onze vrijheid én deze met elkaar te vieren."

Het evenement eindigt feestelijk op de Markt van Goedereede met muziek, toespraken en de aankomst van het vuur als emotioneel hoogtepunt. De boodschap: vrijheid is kwetsbaar en verdient het om doorgegeven te worden.

Door Internetredactie Omroep Archipel