Alleenstaande moeder gedupeerd na brandstichting scooter

Zondagochtend 27 april 2025 is rond 08:30 uur de brandweer gealarmeerd vanwege een brand bij bushalte Sommelsdijk Zuid. Ter plaatse bleek een bromfiets in brand te staan. Ondanks de snelle inzet kon de brandweer niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De scooter bleek eigendom te zijn van de alleenstaande moeder Gerdien Hoogmoed uit Melissant.

Door Ron Broekhart

"Ik kreeg een appje van mijn moeder dat er iets in brand stond bij de bushalte in Sommelsdijk. Later zag ik op het nieuws dat het mijn scooter was die in brand was gestoken," vertelt de aangeslagen Gerdien.

GoFundMe-actie gestart

Om Gerdien financieel op weg te helpen, is inmiddels een hulpactie gestart. Haar zus, Nicole Hoogmoed, zette direct een GoFundMe-campagne op. "Er is inmiddels ruim 300 euro opgehaald. Ik hoop dat het nog oploopt, want ik heb zo’n 500 euro nodig om een goede tweedehands scooter te kopen," aldus Gerdien.

Politieonderzoek in volle gang

De politie gaf via Sacha Houtman, operationeel expert en wijkagent op Goeree-Overflakkee, een update over het onderzoek. "Er is buurtonderzoek verricht om camerabeelden te vinden, maar dat leverde niets op. In de buurt van de bushalte werd wel een camera aangetroffen, maar die had niets vastgelegd. Ook is er forensisch onderzoek gedaan; de uitslag daarvan moet nog binnenkomen. De politie roept getuigen op zich te melden als zij iets hebben gezien," aldus Houtman.

Gerdien laat weten geen idee te hebben wie haar scooter in brand heeft gestoken. Ze heeft met niemand ruzie en vermoedt dat het om zinloos vandalisme gaat.

