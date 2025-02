CSG Prins Maurits zet leerlingen in de kou

Vrijdag 7 februari 2025 deed de CSG Prins Maurits mee aan de landelijke Warmetruiendag door de verwarming vijf graden lager te zetten. Leerlingen en medewerkers trokken een warme trui aan om energie te besparen en stil te staan bij het belang van duurzaamheid.

Om de kou wat aangenamer te maken, werd er tijdens de pauze door het Eco-team van leerlingen warme chocolademelk uitgedeeld. Warmetruiendag is een landelijke actie die mensen stimuleert om bewuster met energie om te gaan en zo een bijdrage te leveren aan een beter klimaat.

De CSG Prins Maurits in Middelharnis streeft ernaar een Eco-School te worden, waarbij duurzaamheid een belangrijke pijler is. De school verbindt dit thema ook met rentmeesterschap: hoe kunnen we als christenen verantwoord omgaan met energie en de schepping? Leerlingen ontdekken zo dat zorg voor het milieu niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, maar ook een Bijbelse roeping.

Een warme trui dragen lijkt misschien een klein gebaar, maar het laat zien dat bewuste keuzes een groot verschil kunnen maken.



Door Internetredactie Omroep Archipel