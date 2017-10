CuraMare benoemt nieuwe bestuurder

Op 1 januari 2018 start mevrouw drs. Ellen Hoogervorst-van der Meer als nieuwe bestuurder bij CuraMare. Als derde bestuurslid wordt zij primair verantwoordelijk voor de thuis- en ouderenzorg van CuraMare. Daarnaast gaat zij zich, samen met bestuursleden Paul van der Velden en Koos Moerland, richten op het (door)ontwikkelen van innovatieve geïntegreerde ketenzorg, zowel binnen CuraMare als met externe (zorg)partners in de regio.

Ellen is geboren in 1977, heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is vervolgens opgeleid aan de Harvard Business School. Zij is gehuwd, heeft twee zoons en is woonachtig in Rotterdam. Op dit moment is Ellen werkzaam in het UMC Utrecht als Manager Bedrijfsvoering van de divisie Hersenen, daarvoor werkte zij o.a. bij GGZ-instelling Yulius in diverse directiefuncties.

Bert Kool, voorzitter van de Raad van Toezicht, geeft aan blij te zijn met de aanstelling van Ellen: "Voor de vacante functie in de Raad van Bestuur waren we op zoek naar iemand die vanuit haar primaire opdracht ‘thuis- en ouderenzorg', bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur. Een bestuurder die samen met de andere leden energie kan geven aan de ambitie van CuraMare om de ketenzorgactiviteiten in de regio verder te ontwikkelen, uit te breiden en meer gezicht te geven. In Ellen hebben we die persoon gevonden en we kijken er naar uit om met haar samen te werken."