CuraMare haalt goud voor zorgkwaliteit

2022 krijgt een gouden randje nu CuraMare het certificaat GOUD Qmentum Global International ontving voor de kwaliteit van zorg. Wat deze certificering extra bijzonder maakt is dat de beoordeling geldt voor heel CuraMare: ziekenhuiszorg, thuis- en ouderenzorg, behandeldiensten en ondersteunende diensten.

In oktober 2021 heeft Qualicor Europe, tijdens een audit van drie dagen, op de locaties en afdelingen gekeken naar de kwaliteit van zorg. CuraMare is ruim geslaagd en heeft het niveau GOUD behaald. Er zijn extra complimenten gegeven voor de trotse, betrokken medewerkers en de persoonsgerichte zorg: beleeftuinen op de woonzorglocaties, de nieuwe ouder-kind kamers op de kinderafdeling en de huisbezoeken als mensen naar een van de locaties verhuizen.

Waardering

Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur, spreekt haar waardering uit: "Wij hebben lang én hard gewerkt aan de voorbereiding op de audit. Eerder werkten we binnen CuraMare met twee kwaliteitssystemen, NIAZ en Prezo VVT. Voor de thuis- en ouderenzorg waren de criteria nieuw en voor het ziekenhuis was de manier van auditen Qualicor Europe vernieuwend. De voorbereidingen hebben veel energie en aanpassingsvermogen van onze medewerkers gevraagd. Dit waarderen wij enorm, wetende dat onze aandacht tijdens de voorbereiding én tijdens de audit zelf ook vaak nog naar corona ging".

Eén taal

"Nu de hele organisatie werkt volgens de standaarden van Qmentum Global International Gold hopen we dat wij administratieve lasten kunnen terugdringen en dat patiënten, cliënten en bewoners nog meer ervaren dat wij één taal spreken; of dat nu thuis is, in het ziekenhuis of op een van de woonzorglocaties. Bij de start van project Q was ons motto: kwaliteit is pas goed als de patiënt, cliënt en bewoner dit ook zo ervaart. In de toekomst blijven we werken aan het continu verbeteren van zorg, dat kunnen we dankzij onze betrokken medewerkers en met de regelmatige audits van Qualicor Europe."