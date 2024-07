CuraMare tekent contract voor eigen opleidingsruimte in Beroepscampus

Op 12 juli 2024 ondertekende Koos Moerland als voorzitter Raad van Bestuur van CuraMare het contract voor de eigen opleidingsruimte in de Beroepscampus in Middelharnis. De ruimte van bijna 200m2 op de tweede etage is speciaal ingericht op zorg en welzijn, waardoor CuraMare nu over een eigen trainingsfaciliteit beschikt voor hun medewerkers.

Moerland benadrukte het belang van deze opleidingsruimte, waar zowel CuraMare als de Beroepscampus profijt van zullen hebben. Hij benoemde de mogelijkheden om medewerkers op te leiden en jongeren uit de regio de kans te bieden om dicht bij huis een opleiding in de Zorg & Welzijn te volgen. Ook andere organisaties zoals Sjaloom Zorg en Zuidwester tonen interesse om van deze faciliteit gebruik te maken.

De Stichting Beroepscampus toonde zich verheugd met de officiële partnerstatus van CuraMare. Voorzitter Arie Cové van de Stichting benadrukte het belang van samenwerking met de grote Zorg & Welzijn werkgever op Goeree-Overflakkee. Hij ziet in de Beroepscampus mogelijkheden voor leerlingen om op verschillende niveaus de basis te leggen voor een toekomst in de zorgsector.

Beide stichtingen hebben plannen om de samenwerking verder uit te bouwen in de toekomst. Door lokaal onderwijs aan te bieden, willen ze jongeren de kans geven om hun toekomst op het eiland op te bouwen. Met veel baankansen in de zorg op Goeree-Overflakkee, streven ze ernaar om afgestudeerden direct in de omgeving aan de slag te laten gaan.



Door Internetredactie Omroep Archipel