CuraMare test wijkverpleging Oost-Flakkee preventief op corona

CuraMare is donderdag 18 februari 2021 gestart met het (preventief) testen van het thuiszorgteam Oost-Flakkee en de cliënten van dat betreffende team. Deze maatregel is genomen nadat meerdere medewerkers van dit team besmet waren met het coronavirus.

Medewerkers en de betreffende cliënten in die wijk zijn hierover geïnformeerd. Er wordt alles aan gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan én om goed voor het welzijn van alle betrokkenen te zorgen.

De betrokken thuiszorgmedewerkers zijn inmiddels getest. Op advies van microbiologen en de GGD worden cliënten van het betreffende team, die mogelijk risico hebben gelopen, de komende dagen tweemaal preventief getest. Ook hebben zij advies ontvangen over thuisisolatie. Mantelzorgers van de cliënten hebben richtlijnen gekregen hoe ze de komende weken de veiligheid optimaal in acht kunnen nemen.

“De situatie heeft voor ons uiteraard de hoogste urgentie en we hebben meteen de benodigde maatregelen genomen. Zo worden ook medewerkers en cliënten zonder klachten getest om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.”, aldus Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare. “We beseffen dat deze situatie veel vragen en gevoelens van onzekerheid kan oproepen. Thuisisolatie is zwaar, zeker voor cliënten van onze doelgroep. We leven mee met alle betrokkenen, wensen hen sterkte toe en stellen alles in het werk om de benodigde zorg te continueren.”