CuraMare Thuis van start in Midden en Oost-Flakkee

CuraMare is gestart met CuraMare Thuis (VPT) in de regio Midden- en Oost-Flakkee. De eerste ouderen ontvangen inmiddels aanvullende ondersteuning in hun vertrouwde omgeving. Dit is een belangrijke stap in het streven van CuraMare om deze dienstverlening stap voor stap uit te breiden naar alle dorpen op het eiland, met als doel om de komende maanden steeds meer inwoners met een intensieve ondersteuningsvraag thuis te kunnen bereiken en ondersteunen.

CuraMare Thuis biedt persoonlijke ondersteuning aan ouderen, met als doel dat zij langer zelfstandig, veilig en comfortabel in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. CuraMare vult hierbij de zorg en ondersteuning aan op wat er al is, vanuit de gedachte: zelf doen waar het kan, samen doen waar nodig, en laten doen waar gewenst. Deze aanpak staat centraal in de ondersteuning die geboden wordt, van persoonlijke verzorging en verpleging tot huishoudelijke hulp en begeleiding.

Met behulp van moderne technologieën en een vast team van medewerkers werkt CuraMare samen met de ouderen en hun omgeving om de best passende ondersteuning te bieden, waarbij de ouderen zelf de regie over hun situatie behouden.

Het uitgangspunt: één aanspreekpunt voor aanvullende ondersteuning

Het uitgangspunt van CuraMare Thuis is dat alle aanvullende ondersteuning vanuit één vertrouwde organisatie wordt geleverd. Dit zorgt ervoor dat ouderen, ook als er veranderingen optreden in hun situatie, altijd via hetzelfde aanspreekpunt hun ondersteuning kunnen regelen. Dit biedt continuïteit, rust en gemak voor zowel de ouderen als hun mantelzorgers.

Uitbreiding in de komende maanden

De komende maanden zal CuraMare de dienstverlening van CuraMare Thuis geleidelijk verder uitbreiden. Het doel is om uiteindelijk in alle dorpen op Goeree-Overflakkee aanwezig te zijn. Door nauwe samenwerking met lokale partners, zoals huisartsen en welzijnswerk, en het aanbieden van ondersteuning op maat, wil CuraMare zoveel mogelijk ouderen de kans bieden om zelfstandig thuis te blijven wonen.

“Met de start van CuraMare Thuis zetten we een belangrijke stap in het bieden van hoogwaardige, persoonlijke ondersteuning aan huis,” aldus Ellen Hoogervorst-van der Meer, lid van de Raad van Bestuur van CuraMare. “We begrijpen hoe belangrijk het is voor mensen om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Met CuraMare Thuis bieden we de aanvullende ondersteuning die nodig is om dit mogelijk te maken, met de zekerheid van één vertrouwde organisatie die alle zorg regelt. In de komende maanden zullen we onze dienstverlening verder uitbreiden, zodat we in heel Goeree-Overflakkee beschikbaar zijn.”



Door Internetredactie Omroep Archipel