CuraMare Thuiszorg zet digitale zorghulpmiddelen in

CuraMare Thuiszorg is er voor iedereen die zolang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen of tijdelijk verpleegkundige ondersteuning thuis nodig heeft. Digitale zorghulpmiddelen zijn daarbij een mooie aanvulling op het zorgaanbod. CuraMare, MobileCare en zorgverzekeraar CZ ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee zijn digitale zorghulpmiddelen binnen handbereik.

Wijkverpleegkundige Marjolein van Duijn vertelt: “Onze cliënten willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Digitale zorghulpmiddelen zijn in dat geval een mooie aanvulling op onze zorg.” Voorbeelden zijn: meetapparatuur die de gezondheid bewaakt, medicijndispensers die de juiste medicatie op het juiste tijdstip vrijgeven en alarmfuncties voor vallen en/of noodsituaties. De hulpmiddelen maken het makkelijker en veiliger voor onze cliënten. “Ik hoop dat sommige cliënten misschien weer zelf durven te douchen dankzij een horloge met val-alarm. Ik ben ook heel benieuwd hoe robot Buddy kan helpen bij het dagritme door zijn gesproken aanwijzingen: Het is tijd voor uw lunch.”

De zorg van morgen

Het gebruik van digitale zorghulpmiddelen van VirtueleThuiszorg is een voorbeeld van de wijze waarop CuraMare wil inspelen op de uitdaging van vandaag en in de toekomst. Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur: “De zorgvraag neemt de komende jaren toe, terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt waarschijnlijk niet toeneemt. Digitale zorg moet bijdragen aan het slimmer organiseren van de zorg, zodat kwaliteit van zorg én warme aandacht voor de cliënt gecontinueerd blijft.”

Samenwerking

MobileCare is een ervaren samenwerkingspartner op het gebied van Virtuele Thuiszorg. Zij bieden een breed scala aan digitale zorghulpmiddelen en de nodige ondersteuning, richting cliënten, hun naasten en zorgmedewerkers. Zorgverzekeraar CZ ondertekende ook de overeenkomst. “Dit soort initiatieven geven antwoord op de zorgvragen van nu en de toekomst. Zodat ook dán iedereen toegang tot zorg heeft,” zegt Tilja van den Berg, projectmanager bij CZ.

Aan de slag

Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, gaan enkele wijkteams met cliënten en hun naasten kijken waar er digitale hulpmiddelen ingezet kunnen worden. “Het mooie van de samenwerking is dat MobileCare daar ook ervaring in heeft. Zij bieden een platform met hulp en informatie voor cliënten, hun naasten en zorgmedewerkers.”