CuraMare vaccineert eerste bewoner

CuraMare heeft donderdag 28 januari 2021 de eerste bewoners van de vijf woonzorglocaties gevaccineerd tegen Covid-19. Dat gebeurde in Ebbe en Vloed, in Oude-Tonge.

Mevrouw Seton (88) was die ochtend om 09:02 uur als eerste aan de beurt. Ze vond de keuze voor de vaccinatie niet moeilijk: “Nee hoor, ik dacht: ik doe het gewoon.” Het inenten in Ebbe en Vloed gebeurde in of vlakbij de eigen kamer, in de vertrouwde zitstoel. De sfeer is opgewekt. “Nou, we kunnen weer de wijde wereld in,” grappen een medewerker en bewoner als de inenting achter de rug is. “Dit geeft weer hoop”.

Die donderdag ontvangen 49 bewoners hun inenting. Het prikje zelf duurt amper een paar seconden. Over het wel of niet nemen van de vaccinatie was minder discussie dan verwacht. Veel mensen hebben het toestemmingsformulier direct ondertekend en retour gestuurd. “Bijna iedereen hier doet mee. De draagkracht is groot. Er is vertrouwen in de wetenschap.”

Alle bewoners die vallen onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde én gevaccineerd wilde worden, hebben in Ebbe en Vloed hun inenting ontvangen. Bewoners die de medische zorg via de huisarts krijgen, worden op een ander moment gevaccineerd.

Anneke Koert, teammanager Ebbe en Vloed, vertelt: “We hebben hier naar uitgekeken. Normaal zijn er op Ebbe en Vloed allerlei activiteiten voor de bewoners. Van een mosselavond en een optreden van Willeke Alberti tot yogalessen, er is hier altijd levendigheid. Door de veiligheidsmaatregelen ligt dat soort activiteiten veelal stil. Wat de bewoners het meeste hebben gemist, is het bezoek zonder beperkingen.”

“We hopen dat we dankzij de vaccinaties weer samen de draad kunnen gaan oppakken. Iedereen ziet uit naar terugkeer van het vertrouwde ritme. We verheugen ons erop dat we weer zonder beperkingen bezoek kunnen ontvangen en bijvoorbeeld verjaardagen kunnen vieren. En dat we kunnen gaan werken zonder al die beschermende kleding. Hopelijk breekt die tijd snel aan.”

Ellen Hoogervorst, van de Raad van Bestuur is ook verheugd: “Bij CuraMare ervaren we dagelijks in onze zorg hoe belangrijk nabijheid voor kwetsbare ouderen is. Onze bewoners kunnen niet zonder een liefdevolle aanraking en een steun in de rug. De continue bedreiging van het coronavirus en de maatregelen die we hebben getroffen, maken dit moeilijk en soms zelf onmogelijk. Met de vaccinatie krijgen we stap voor stap meer vrijheid en kunnen onze medewerkers zonder angst en afstand het werk doen waarin zij zo goed zijn.”

CuraMare heeft met alle bewoners en/of hun wettelijke vertegenwoordigers vooraf overlegd of ze het vaccin willen hebben. Branchevereniging ActiZ heeft berekend dat het in deze ronde om 12.000 verpleeghuisbewoners in Nederland gaat. Het inenten gebeurt op 2.350 locaties.