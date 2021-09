CuraMare voert versoepelingen door

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14 september 2021 versoepelt CuraMare de coronamaatregelen voor alle woonzorglocaties, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, CuraMare Thuiszorg en CuraMare Behandeling. Zo wordt de bezoekregeling in het ziekenhuis verruimd en vervalt de mondneusmaskerplicht in alle openbare ruimtes.

Mondneusmaskerplicht vervalt grotendeels

De mondneusmaskerplicht in de openbare ruimte van de woonzorglocaties en in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis komt te vervallen. Het blijft wel verplicht een mondneusmasker te dragen in de pendelbus van P4 naar het ziekenhuis, zoals dat ook in het OV verplicht blijft. Daarnaast is het voor bezoekers verplicht om op de meerpersoonskamers van de verpleegafdelingen een mondneusmasker te dragen.

Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur, licht toe: “Doordat nu twee bezoekers per keer welkom zijn, zullen er op de meerpersoonskamers meer mensen tegelijk aanwezig zijn. Patiënten in het ziekenhuis zijn kwetsbaar en om de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen blijft het verplicht in de meerpersoonskamers een mondneusmasker te dragen.”

Bezoekregeling verruimd

In het ziekenhuis zijn tussen 18:00 en 20:00 uur maximaal twee bezoekers per patiënt welkom. Zij mogen nu ook tegelijk de patiënt bezoeken. Voor de woonzorglocaties zijn er geen veranderingen: Bezoekers blijven gewoon welkom en er is geen beperking op het aantal bezoekers dat bewoners mogen ontvangen. Wel blijft de regel dat bezoek alleen op de kamer of het appartement van de bewoner ontvangen wordt en niet in de gezamenlijke ruimtes van de woongroepen.

Geef elkaar de ruimte

Binnen woonzorglocaties, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en bij CuraMare Thuiszorg worden kwetsbare bewoners, patiënten en cliënten verzorgd en verpleegd. Alhoewel de basisregel 'verplicht 1,5m afstand houden' komt te vervallen, blijft het verstandig om elkaar de ruimte te geven. Dit helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Begeleiding poliklinische afspraken

CuraMare roept op om zoveel mogelijk alleen naar poliklinische afspraken in het ziekenhuis te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, is het toegestaan maximaal één begeleider mee te nemen. Patiënten worden gevraagd pas vlak vóór het consult aanwezig te zijn om ook op deze manier het aantal mensen in het ziekenhuis, de gangen en de wachtruimtes te beperken. De stoelen in de wachtruimte worden zodanig neergezet dat er makkelijker afstand gehouden kan worden.

CuraMare vraagt iedereen, ook nu landelijk coronamaatregelen worden versoepeld, om alert te blijven en mee te helpen kwetsbare patiënten, cliënten en bewoners te beschermen.