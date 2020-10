CuraMare zet alles in voor veilige zorg

CuraMare doet er alles aan om corona het hoofd te bieden en veilige zorg te blijven leveren. Daarom heeft CuraMare extra maatregelen ingesteld omdat (nog) niet alle bezoekers zich aan de geldende regels te houden.

Corona coaches

De komst van corona heeft veel veranderd, maar wat lastig blijft is het gedrag van mensen te veranderen. Neem de 1,5 meter afstand. De één houdt liever 3 meter afstand terwijl het er bij de ander weleens bij inschiet. 1,5 meter afstand houden blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. CuraMare heeft daarom besloten corona coaches in te zetten. De coaches zijn vanaf begin deze maand aanwezig op alle locaties van CuraMare om mensen bewust te laten zijn van de 1,5 meter afstand.

Bluuf 1,5 meter uut m’n buurt

De praktijk wijst uit dat elkaar aanspreken op gedrag veel makkelijker gezegd is dan gedaan daarom maken de corona coaches gebruik van een handig hulpmiddel: knalgele aanvoerdersbanden met daarop de tekst: Bluuf 1,5 meter uut m’n buurt. Die herinneren medewerkers en bezoekers op een opvallende manier aan het afstand houden.

Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur CuraMare: “Onze patiënten en cliënten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Om de zorg en veiligheid te geven aan ieder die het nodig heeft, roepen we bezoekers op zich te houden aan de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus tegen te gaan."

Het inzetten van de coaches is een aanvulling op de bestaande maatregelen: de algemene hygiëneregels, thuisblijven bij klachten en 1,5 meter afstand houden. Sinds begin oktober 2020 vraagt CuraMare iedereen boven de 13 jaar dringend om een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes.

Afschaling ziekenhuiszorg

Regionaal neemt de zorg voor coronapatiënten verder toe. Dit betekent dat ook het ziekenhuis de reguliere zorg voorzichtig afschaalt om zorg aan coronapatiënten te bieden. Zeer zorgvuldig kijkt CuraMare naar welke zorg door moet gaan en welke uitgesteld kan worden én of het mogelijk is de behandeling naar Spijkenisse Medisch Centrum te verplaatsen. Als u klachten heeft waarover u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld pijn op de borst, roepen ze u op om niet weg te blijven. De zorg op de Spoedeisende Hulp blijft altijd doorgaan, u kunt het ziekenhuis veilig bezoeken.

Situatie woonzorglocaties en thuiszorg

Op de woonzorglocaties van CuraMare hebben ze ook te maken met coronabesmettingen. Van de eerste coronagolf dit voorjaar is veel geleerd. Bewoners en medewerkers worden het beste beschermt wanneer de hygiënemaatregelen zorgvuldig worden gehandhaafd, laagdrempelig getest wordt en bij verdenkingen of besmettingen bewoners in (cohort)isolatie verzorg worden. Daarnaast gelden aangepaste bezoekafspraken en bezoekalternatieven waardoor bezoek wel mogelijk blijft. Zo zet CuraMare alles in om verspreiding van het virus tegen te gaan én goed voor het welzijn van bewoners te zorgen.

Ook doen ze er alles aan om de zorg bij cliënten thuis door te laten gaan. Alle thuiszorgmedewerkers houden zich aan de geldende maatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.