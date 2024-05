CuraMare zoekt 'Hartelijke Mensen' voor de zorg

Voor mensen die altijd al in de zorg hebben willen werken, maar niet het juiste diploma hebben of de stap nooit hebben durven zetten, heeft CuraMare dé oplossing. Bij deze zorgorganisatie zoeken ze nu Hartelijke mensen. Dat zijn mensen met hart voor de zorg, die graag iets willen betekenen voor ouderen, maar om de een of andere reden nooit de stap hebben gemaakt om in de zorg aan de slag te gaan.

Amber Grootenboer, teammanager bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburg in Sommelsdijk, en één van de drijvende krachten achter de Hartelijke mensen, licht toe: “In de zorg zitten we te springen om medewerkers, maar we zien het gat tussen de vraag naar medewerkers en het aanbod steeds groter worden. En alle zorgorganisaties vissen in dezelfde vijver. Met een aantal mensen hebben we toen het idee van Hartelijke mensen bedacht. Daarmee krijgen mensen die altijd al in de zorg hebben willen werken de kans om die stap te maken. Oók zonder het juiste diploma.”

Heidi Struik, recruiter, vult aan: “Hartelijke mensen zijn mensen die misschien niet de juiste opleiding hebben, maar wel graag in de zorg aan de slag willen. Ze zoeken een baan waarin ze iets kunnen betekenen voor anderen en waarin ze ook de mogelijkheid hebben om zich nog te ontwikkelen. Heb je bijvoorbeeld altijd in andere branches gewerkt maar wil je nu de overstap maken of ben je een aantal jaren niet aan het werk geweest omdat je voor de kinderen hebt gezorgd maar wil je graag weer aan de slag. Dan ben je bij ons dus van harte welkom en gaan we samen kijken welke mogelijkheden er voor je zijn.”

Voor iedereen die interesse heeft om als Hartelijk mens aan de slag te gaan, is alle informatie te vinden op de website werkenbijcuramare.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel