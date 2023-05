Dagtocht vanaf Goeree-Overflakkee naar het Belgische Mechelen

Ga mee op een onvergetelijke dagtocht naar het prachtige Mechelen in België. Vanaf Goeree-Overflakkee vertrekt zaterdag 10 juni 2023 een luxe touringcar naar deze historische stad. Laat u betoveren door de rijke geschiedenis en indrukwekkende architectuur van Mechelen.

Geniet gezamenlijk van heerlijk gebak met koffie of thee als start van de dag. Vervolgens heeft u de vrijheid om de stad op eigen gelegenheid te ontdekken. Wandel door het oude stadscentrum, bewonder historische gebouwen en geniet van gezellige terrasjes.

Boottocht en vrije tijd

Maak een ontspannende boottocht over de Dijle in de middag, waarbij u de stad vanaf een ander perspectief kunt bewonderen. Na de boottocht heeft u voldoende tijd om op eigen gelegenheid Mechelen verder te verkennen. Bezoek de Grote Markt met het indrukwekkende stadhuis en waag u aan de klim naar de top van de majestueuze Sint-Romboutskathedraal voor een adembenemend uitzicht.

Houdt u van imposante historische kerken en niet al te zwaar orgelspel? Dan kunt u aan het einde van de dag genieten van een orgelbespeling door organist Arjan Huizer in de Sint-Romboutskathedraal. Laat u betoveren door de prachtige klanken van het kathedraalorgel en geniet van deze unieke muzikale ervaring.

Sluit de dag in stijl af met een heerlijk buffetdiner in een Chinees restaurant. Hier kunt u gezellig napraten over de bijzondere belevenissen van de dag.

De kosten voor de dagtocht inclusief vervoer, koffie/thee met gebak, boottocht, bezoek kathedraal en Chinees buffet, zijn 99 euro per persoon. Reserveren kan via https://muziekuniek.nl/dagtocht-mechelen/