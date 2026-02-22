Staatsbosbeheer zoekt eigenaren van twee achtergelaten zeilboten

Op vrijdag 13 februari 2026 heeft Staatsbosbeheer twee zeilboten geborgen uit het Grevelingenmeer bij de Mosselbanken. De boten werden weggehaald van de openbare aanlegsteigers op Mosselbank-Oost en Mosselbank-West, waar ze enkele weken onbeheerd lagen. Ondanks herhaald toezicht werd er geen eigenaar geïdentificeerd.

Volgens de regels voor de openbare aanlegplaatsen mag een vaartuig daar maximaal drie dagen blijven liggen, buiten de jachthaven. De eerste gevonden zeilboot is wit met een blauwe onderkant, heeft geen naam en heeft een opgerold blauw zeil aan de mast. De tweede is geheel wit en draagt de naam 'Luna Rotterdam', maar heeft geen zeil.

Staatsbosbeheer heeft de boten tijdelijk opgeslagen en bewaart ze de komende drie maanden, in afwachting van contact met de eigenaar.

Wie eigenaar is van een van de boten wordt verzocht contact op te nemen met Staatsbosbeheer, team Grevelingen. Dit kan via telefoonnummer 0111-401453 of per e-mail naar grevelingen@staatsbosbeheer.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel