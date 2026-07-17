Hulpdiensten ingezet voor gestolen scooter in sloot





Donderdagavond 16 juli 2026 zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een voertuig te water langs de Oudelandsedijk bij Stad aan 't Haringvliet.

Een boer ontdekte vanaf zijn land een scooter in de sloot en schakelde daarop de hulpdiensten in. Omdat onduidelijk was of er mogelijk nog iemand in het water lag, kwamen de politie, brandweer en ambulance met spoed ter plaatse.

Brandweerlieden zijn de sloot ingegaan en hebben het water doorzocht. Daarbij werd niemand aangetroffen.

De brandweer heeft vervolgens de scooter uit het water gehaald. Eenmaal boven water bleek de scooter volgens de politie gestolen te zijn.

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Door Internetredactie Omroep Archipel