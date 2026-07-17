Twee gewonden bij ongeval met vrachtwagen en twee auto's





Op vrijdag 17 juli 2026 heeft aan het begin van de avond bij Nieuwe-Tonge een verkeersongeval plaatsgevonden. De aanrijding gebeurde op de kruising van de N215 (Langeweg) met de Groeneweg.

Bij het ongeval waren een vrachtwagen en twee personenauto’s betrokken. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, ambulancedienst en politie, werden opgeroepen om hulp te verlenen.

Brandweerlieden hebben twee inzittenden uit de zwarte auto bevrijd en overgedragen aan het ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur en de twee inzittenden van de donkerblauwe auto bleven ongedeerd. De bestuurder van deze auto is aangehouden voor het veroorzaken van een ongeval. De twee slachtoffers zijn voor verdere behandeling met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Als gevolg van het ongeval werd de N215 ter hoogte van de kruising tijdelijk afgesloten en werd het verkeer omgeleid.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

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Door Internetredactie Omroep Archipel