'Je wordt er doodmoe van': bewoners Oostdijk vragen oplossing voor geluidsoverlast





Bewoners van ’t Sluishuys aan de Oostdijk in Oude-Tonge zeggen gek te worden van de geluidsoverlast van voorbijrijdend verkeer. De VVE heeft hierover op 10 juli 2026 een brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee gestuurd en stelt daarin een aantal oplossingen voor.

Volgens de VVE zou de Oostdijk opgeknapt worden en is dit hét moment om aanpassingen door te voeren. Zo wordt in de brief geopperd om stil asfalt aan te leggen of anders geluidsarme klinkers. Ook zouden bewoners graag zien dat de weg smaller wordt, er goede drempels komen en er geluidsabsorberende maatregelen worden genomen. Andere suggesties zijn om de oostelijke randweg aan te leggen, verkeer van en naar De Handelskade via een andere weg te laten rijden en zwaar verkeer naar de Heerenpolder en verder de polder in via de Blokseweg te sturen.

Doodmoe en geprikkeld

Het appartementencomplex ’t Sluishuys werd in 2023 opgeleverd en bewoners zouden vanaf het moment dat zij er wonen geluidsoverlast hebben ervaren. “Wij zitten met onze woonkamers boven op de Oostdijk. Een stoep van 1 tot 2 meter is het enige wat ons scheidt van de weg.” De brief beschrijft verder hoe er elke dag van ’s ochtends vroeg tot ver in de avond overlast is. “Ook op zaterdag rustig starten aan je weekend is er niet bij. Het verkeer kent geen weekend. Wonend aan de Oostdijk kom je niet tot rust. Je wordt er doodmoe van en raakt geprikkeld. Het is slecht voor je gemoedstoestand en gezondheid.”

Bewoners zouden ook binnenshuis oordoppen en AirPods dragen. “Er zijn mensen die aan de achterkant van de woning leven en er zijn mensen die hun gehoorapparaat uitdoen, omdat het constante geluid hen te veel wordt.” Ontspannen buiten zitten is er voor hen niet bij. “Na een paar minuten ga je gedesillusioneerd weer naar binnen. Terwijl iedereen in zijn tuin geniet van mooie dagen en avonden, zitten wij wederom opgehokt in onze appartementen met alles gesloten.”

Tijdens de oplevering van het complex is aangeraden om de luchtroosters open te houden vanwege de luchtcirculatie en een gezond leefklimaat. Maar door de overlast zouden de bewoners deze dichthouden en soms zelfs hebben afgeplakt om het geluid buiten te houden. Volgens de briefschrijver zou het enige moment waarop ze even buiten kunnen zitten, de zondagochtend van 10:00 tot 10:30 uur zijn. “Daarna is het weer over met de pret.”

Erftoegangsweg of gebiedsontsluitingsweg

De Oostdijk in Oude-Tonge is door de gemeente aangewezen als een erftoegangsweg. Bij deze wegen is de toegang tot de aanliggende percelen het hoofddoel. Dit type weg is ontworpen om langzaam en gemengd verkeer (zoals auto's, fietsers en voetgangers) veilig te laten samengaan. Bij een erftoegangsweg mogen er wettelijk maximaal 6.000 verkeersbewegingen per etmaal zijn. Volgens een telling door de gemeente in 2024 zouden er ongeveer 2.100 verkeersbewegingen zijn. “We blijken volgens jullie berekening pas op een derde van de capaciteit van de weg te zitten. En het is nu al niet uit te houden in onze appartementen”, klinkt het bijna wanhopig in de brief. Uit een eigen berekening van de bewoners blijkt dat er bij 2.100 verkeersbewegingen overdag gemiddeld ongeveer iedere halve minuut een voertuig over de Oostdijk rijdt.

De VVE bestrijdt de benaming erftoegangsweg en noemt de dijk een gebiedsontsluitingsweg die toegang biedt aan een heel woongebied, diverse vakantieparken, een horecagebied, een winkelcentrum en sportvelden. “Daarnaast rijdt er ook veel recreatieverkeer, vrachtverkeer, landbouwverkeer en rammelende en stuiterende aannemersbusjes voorbij. Helaas rijden er ook regelmatig grote vrachtwagens voorbij die bij de agrarische bedrijven verderop in de polder moeten zijn.” In de brief wordt de Oostdijk de drukste straat van Oude-Tonge genoemd. “En daar wonen wij bovenop.”

De bewoners hopen dat de gemeente de klachten serieus neemt en nadenkt over de herinrichting van de Oostdijk. “Zodat het voor de bewoners van ’t Sluishuys ook een fijne ervaring kan worden om in Oude-Tonge te wonen en wij niet meer op de vlucht hoeven voor het geluid”, besluit de brief.

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Door Internetredactie Omroep Archipel