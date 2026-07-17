Waterschap vraagt inwoners en agrariërs zuinig om te gaan met water





Door de aanhoudende droogte, lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water vraagt het waterschap Hollandse Delta inwoners, agrariërs en andere watergebruikers in de regio om voorlopig zuinig om te gaan met water. Volgens het waterschap kan de beschikbare hoeveelheid water de komende tijd onder druk komen te staan.

Water is belangrijk voor de landbouw, natuur en andere gebruikers. Daarom roept het waterschap op om bewust om te gaan met het beschikbare water zolang de droge periode aanhoudt.

Agrariërs en andere gebruikers krijgen het advies om gewassen zoveel mogelijk buiten de warmste uren van de dag te beregenen. Op die momenten verdampt minder water. In gebieden waar minder water beschikbaar is, vraagt het waterschap gebruikers om afspraken te maken over het moment en de hoeveelheid water die zij gebruiken.

Ook inwoners wordt gevraagd terughoudend te zijn met het gebruik van slootwater, bijvoorbeeld voor het besproeien van de tuin.

Het waterschap houdt de ontwikkeling van de droogte en de waterstanden in de gaten. Als de situatie daarom vraagt, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel