Leerlingen RGO Beroepscampus sluiten paardenklas af met dressuurwedstrijd





Leerlingen van RGO Beroepscampus in Middelharnis hebben op 9 juli 2026 meegedaan aan een schoolconcours bij Manege Oostmoer in Stad aan ’t Haringvliet. Tijdens de wedstrijd reden zij een dressuurproef die werd beoordeeld door FNRS-jurylid Elly Mulder-Hanse. Het concours vormde de afsluiting van de paardenklas van het schooljaar.

RGO Beroepscampus biedt de paardenklas aan in samenwerking met Manege Oostmoer. Leerlingen uit verschillende leerjaren krijgen tijdens deze lessen uitleg over de verzorging van paarden en leren omgaan met de dieren. Ook volgen zij rijlessen.

Tijdens het concours reden de leerlingen een dressuurproef. De jury beoordeelde onder meer het uitvoeren van de figuren en de houding van de ruiters tijdens het rijden.

Alle deelnemers kregen na afloop een rozet. Voor de hoogste scores werden bekers uitgereikt. Karlijn van der Sluis behaalde de eerste plaats bij de gevorderde ruiters. Lillyen Groen won bij de beginnende ruiters.

Voor de beginnende ruiters was het concours hun eerste ervaring met een wedstrijd. Zij waren aan het begin van het schooljaar nog niet eerder met paardrijden begonnen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel