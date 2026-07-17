Flakkeese artiesten brengen samen nieuwe single uit





Zanger/rapper Nilla uit Middelharnis en zangeres Dewi Winkels uit Oude-Tonge hebben vrijdag 17 juli 2026 de gezamenlijke single Mezelf Gevonden uitgebracht. Voor Winkels is het haar eerste officiële release.

De samenwerking tussen Nilla, de artiestennaam van Niels van der Groef, en Winkels begon in september 2025. Ze leerden elkaar kennen tijdens zanglessen bij Amber van Opijnen. Niet veel later doken ze samen de studio in, waar Mezelf Gevonden ontstond.

Winkels begon al op jonge leeftijd met zingen. Vanaf haar achtste volgde ze toneellessen met zang en sinds haar zeventiende krijgt ze zangles van Amber van Opijnen. Inmiddels schrijft ze ook haar eigen muziek.

Van der Groef vertelt dat het tijdens de eerste studiosessie meteen klikte. Het nummer is volgens de twee artiesten gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Tijdens het schrijven ontdekten ze dat ze vergelijkbare periodes in hun leven hadden meegemaakt. Dat vormde de basis voor de tekst, waarin het hervinden van jezelf centraal staat.

Nog vóór de officiële release brachten Van der Groef en Winkels het nummer meerdere keren live. Ze traden onder meer op in poppodium MEZZ in Breda en bereikten de finale van de talentenjacht Show Your Talent in Brielle.

Van der Groef brengt momenteel verschillende singles uit die deel uitmaken van zijn debuutalbum. De samenwerking met Winkels sluit volgens hem aan bij de muzikale richting van dat album.

Na de release van Mezelf Gevonden werken de twee artiesten verder aan nieuwe muziek en meer optredens.

De single is onder andere te besluisteren op Spotify.

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Door Internetredactie Omroep Archipel