De 15 opmerkelijkste berichten van 2020 op Goeree-Overflakkee

Het jaar 2020 bracht weer veel nieuws op Goeree-Overflakkee. Van branden tot ongevallen, van officiële openingen tot bijzondere onderscheidingen. We hebben 15 opmerkelijke berichten uit 2020 op een rijtje gezet.

Tieners gewond bij ontploffing in schuur

Bij brand in een schuur aan de Nolleweg in Melissant zijn zaterdagavond 15 februari 2020 twee jongens gewond geraakt. De slachtoffers waren rond 19:00 uur bezig in de schuur bij een woning toen een kachel ontplofte. De jongens van rond de 16 jaar oud liepen brandwonden op aan benen en armen. Een van de slachtoffers is direct onder de douche gezet en daarna met spoed overgebracht naar het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. De andere jongen hoefde niet naar het ziekenhuis.

500 kilo vuil weg met vuilruimactie Kwade Hoek

Op de kust van de Kwade Hoek was een enorme hoeveelheid vuil aangespoeld. De stormen in februari waren hier debet aan. Tussen het natuurlijk materiaal van wieren en schelpen, lag ook veel klein niet-natuurlijk materiaal, zoals vispluis, bekertjes en stukjes visnet. Zaterdag 29 februari 2020 stroopten ruim dertig mensen hun mouwen op om hulp te bieden bij het weghalen van dit vuil. Met de actie is uiteindelijk 500 kilo vuil uit het gebied weggehaald.

Coronavirus in woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh

In woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk raakten in maart 2020 veel bewoners besmet met het coronavirus. Verschillende, al kwetsbare, bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het grote aantal besmettingen haalde zelfs het landelijke nieuws. Eind maart was minister De Jonge op bezoek bij verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh. Het doel van zijn bezoek was te zien wat de impact van het coronavirus is op bewoners, medewerkers, mantelzorgers en familieleden. In het najaar van 2020 werden verschillende woonlocaties op Hernesseroord in Middelharnis flink getroffen door het coronavirus. Een bewoner is overleden.

Traumaheli vliegt voor ongeval met quad

Het Mobiel Medisch Team is donderdagmiddag 23 april 2020 per helikopter ter plaatse gegaan naar de Staverseweg bij Sommelsdijk voor eenzijdig ongeval. Een quadbestuurder was met zijn voertuig in een sloot terecht gekomen en gewond geraakt. Naast het traumateam en ambulancepersoneel kwamen ook de brandweer en politie ter plaatse voor assistentie. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. Helaas is het slachtoffer overleden aan zijn verwondingen.

Menselijke resten aangetroffen in visnet vissersschip

Vrijdag 24 april 2020 zijn rechercheurs van de Forensische Opsporing (FO) naar de haven van Stellendam gegaan voor een onderzoek. Ze hadden een melding gekregen van de schipper van visserschip GO37 dat ze menselijke delen in hun vangst hadden. Het leek erop dat de delen niet langer dan een jaar in het water hadden gelegen.

Markt Sommelsdijk wijkt uit naar Middelharnis

De woensdagmarkt van Sommelsdijk werd vanwege de corona maatregelen verplaatst naar Middelharnis. Op het nieuwe marktterrein – bij het parkeerterrein van de Nieuwstraat - is voldoende ruimte om de kramen ruim uit elkaar te plaatsen. Ook zijn veilige looppaden en wachtruimten voor de bezoekers daar mogelijk.

Grote brand in Den Bommel

Aan de Geerweg in Den Bommel stond 3 juni 2020 een grote schuur in brand met daaraan vast een woning. De brandweer schaalde snel op en kwam met meerdere brandweervoertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Brandweerlieden hebben de woning gered, de schuur moet als verloren worden beschouwd.

Rioolonderzoek Goeree-Overflakkee: hoge concentratie amfetamine

In 2019 heeft de gemeente aan wateronderzoeksinstituut KWR gevraagd om een rioolwateronderzoek uit te voeren om zo meer inzicht te krijgen in het drugsgebruik op Goeree-Overflakkee. Uit het onderzoek blijkt dat Goeree-Overflakkee er voor wat betreft amfetamine (speed) in negatieve zin uitspringt. Uit een analyse van de verschillen tussen de meetpunten onderling blijkt dat het voorzieningengebied van de zuivering van Goedereede een hoger gebruik van methamfetamine (crystal meth), MDMA (xtc), cocaïne en cannabis laat zien dan de zuiveringen van Oude-Tonge en Middelharnis.

Dodelijke slachtoffers bij ongeval in polder Dirksland

Bij een verkeersongeval op de Oudelandsedijk in Dirksland vielen vrijdagavond 21 augustus 2020 twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Het betreft twee personen van respectievelijk 31 en 38 jaar oud. Beide slachtoffers komen uit Polen. Hulpverleners troffen een voertuig aan tegen een boom, het andere voertuig lag in de nabij gelegen sloot. Ter plaatse bleek dat een van de inzittenden was overleden. Hulpverleners troffen korte tijd later in het water een tweede slachtoffer aan. Ondanks reanimatie en directe eerste hulp overleed deze man.

Man verwond met hakbijl op parkeerplaats Ooltgensplaat

Vrijdagavond 28 augustus 2020 werd een 41-jarige man uit Oegstgeest met een hakbijl bewerkt op de parkeerplaats aan de Steigerdijk. Hij werd met zware verwondingen opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis. Agenten troffen in een auto op de parkeerplaats aan de Steigerdijk de 41-jarige man aan. Drie mannen hadden hem aangevallen met een hakbijl. Door zijn arm als afweermiddel te gebruiken was deze op verschillende plekken doorboord. In het ziekenhuis bleek dat ook zowel zijn ellepijp als spaakbeen gebroken waren. De politie hield drie verdachten aan voor poging doodslag.

26 brandweermannen Koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 16 oktober 2020 werden 26 vrijwilligers van de brandweer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door de maatregelen tegen het coronavirus sprak burgemeester Grootenboer-Dubbelman de brandweermannen toe via WhatsApp-videobellen.

Bijzondere vondst tijdens graafwerkzaamheden bij Den Bommel

Langs de N59 nabij Den Bommel hebben monteurs zaterdag 14 november 2020 een bijzondere vondst gedaan toen ze aan het graven waren nabij een pand aan de Groeneweg. Tijdens graafwerkzaamheden komen vaker bijzondere objecten naar boven, bijvoorbeeld van historische waarde. Of minder leuke zaken zoals explosieven. Niet lang nadat een specialist ter plaatse was gekomen werd duidelijk om wat voor object het ging. Namelijk een hondenspeeltje.

Twee keer een miljoen euro gevallen op Goeree-Overflakkee

Een grote verrassing voor inwoners van Stellendam en Oude-Tonge. Beide plaatsen wonnen 1 miljoen euro bij de Postcode Loterij.

Het baken van Dirksland nu ook in het donker van veraf te zien

Een lang gekoesterde droom van menig Dirkslander is uitgekomen. De op twee na hoogste watertoren van Nederland is sinds december 2020 verlicht. Dat de watertoren nu in de schijnwerpers staat is te danken aan Mimi van Loon. Zij benaderde de gemeente en ging sponsoren werven. Zeventien bedrijven hebben geholpen dit mooie project mogelijk te maken. Ook de gemeente verleent een financiële bijdrage.

Grote uitslaande brand in Oude-Tonge

Aan de Heerendijk in Oude-Tonge is dinsdag 15 december 2020 omstreeks 20:40 uur brand ontstaan bij een grote loods. Diverse oude bussen zijn afgebrand. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de brand te bestrijden en schaalde al snel op naar grote brand.