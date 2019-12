De beroepscampus: daar krijgt Goeree-Overflakkee energie van!

Als de beroepscampus eind 2020 opgeleverd wordt, gaat de lang gekoesterde wens om meer samenhang te organiseren tussen de diverse opleidingen op Goeree-Overflakkee in vervulling. De start van de bouw was op woensdag 27 november 2019 een symbolisch moment waarbij leerlingen en vertegenwoordigers van alle betrokken partijen samen de aftrap gaven voor aannemer Vaessen om te starten met de bouw.

Samenwerken

Samenwerken was ook de rode draad in de toespraak van wethouder Peter Feller. “Dit project komt tot stand door een unieke samenwerking tussen de 3 O’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Om de complexe vraagstukken in deze tijd het hoofd te kunnen bieden, moeten partijen ook steeds meer samenwerken: we hebben elkaar hard nodig! Samen maken we een succes van de beroepscampus, voor Goeree-Overflakkee!“

Ook René Louwerse, lid College van Bestuur Albeda, sprak over de samenwerking. “Het heeft een paar keer geschuurd, maar dat hebben we ook opgelost. We geven niet op als we tegen problemen aanlopen. Dat is de kracht van onze samenwerking!”

Smart Water

Met behulp van de beroepscampus wordt er een actieve verbinding gelegd tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven. Dit sluit ook aan bij andere initiatieven op Goeree-Overflakkee, waaronder de economische strategie Smart Water. Met projecten als ‘Lerend Programmeren’ en de ‘Minor Smart Water’ wordt verbinding aangebracht tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs in de beroepscampus.

Onderwijs centraal op Goeree-Overflakkee

Door onderwijs op Goeree-Overflakkee centraal te organiseren, worden de keuzemogelijkheden voor leerlingen uitgebreid. “We hopen hiermee jonge mensen te binden aan ons mooie eiland. Dat geeft de arbeidsmarkt en de economie op Goeree-Overflakkee een grote boost”, aldus wethouder Feller.

Rector van de RGO Arie Cové zei in zijn speech dat het slaan van de eerste paal ook symbool staat voor een afsluiting van een periode in het onderwijs op Goeree-Overflakkee. “Vroeger werd aan de voorkant bepaald welke richting je moest kiezen in het vmbo. Daar komt nu een eind aan. Nu staat de leerling écht centraal. Dat is maatschappelijk gezien de grootste verandering die met de komst van de Beroepscampus ontstaat. Dat is uniek.”

Twee fasen

De Beroepscampus wordt in twee fasen gerealiseerd, een zuidelijk en een noordelijk gebouw. Het zuidelijk gebouw wordt de huisvesting voor RGO, Techniek college Rotterdam en Albeda. Na de oplevering van het zuidelijk gebouw wordt nieuwbouw Noord gebouwd op de plaats waar nu de vmbo van de RGO is gehuisvest (locatie Langeweg). Het is de bedoeling dat in dit bouwdeel naast de onderwijsinstellingen RGO, CSG Prins Maurits, Lentiz en Bouwmensen Zuid-West ook ondernemers en zorgorganisaties komen.

Informatie

Meer informatie over de Beroepscampus vindt u op de website: www.goeree-overflakkee.nl/beroepscampus