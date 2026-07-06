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Schoolkinderen maken kennis met klassieke muziek tijdens Havenconcert junior

Schoolkinderen maken kennis met klassieke muziek tijdens Havenconcert junior - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Maandag 6 juli 2026

Leerlingen hebben vrijdag 3 juli 2026 in Goedereede op een speelse en interactieve manier kennisgemaakt met de wereld van de klassieke muziek. Tijdens een muzikale voorstelling werden zij meegenomen in verhalen over bekende componisten en maakten zij kennis met opera en klassieke muziek.


De voorstelling werd verzorgd door Ton Meyer uit Amsterdam. "Ik kom hier al zo'n zeven jaar achter elkaar", vertelt Meijer. "Samen met muzikanten geef ik voorstellingen over onder andere Bach, Mozart en nu over opera. Op deze manier geef ik kinderen een stukje klassieke muziek mee."

Volgens Meijer is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met verschillende muziekstijlen. "Misschien denken ze wel: hé, dit is mooi, dit is iets voor mij."

Zijn liefde voor klassieke muziek ontstond al op jonge leeftijd. "Ik luisterde als vijfjarige al naar klassieke muziek. Daar gaat mijn voorstelling eigenlijk ook over: over een jongetje dat van klassieke muziek houdt en ontdekt dat het helemaal niet erg is om anders te zijn."

Tijdens de voorstelling werden de kinderen actief betrokken met zang, beweging en muziek, waardoor de klassieke muziek op een toegankelijke en laagdrempelige manier tot leven kwam. Daarmee hopen de makers leerlingen enthousiast te maken voor een muziekgenre waar zij anders misschien niet zo snel mee in aanraking zouden komen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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